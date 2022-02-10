لينك موقع نتائج الطلاب 2022 للاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي في مصر عبر www.cairo.gov.eg

موقع نتائج الطلاب 2022، شهدت الساعات القليلة الماضية ارتفاع كبير جدًا في عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة على مستوى جميع المحافظات المصرية من أجل التعرف على رابط موقع نتائج الطلاب 2022، ذلك الموقع الذي تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية من خلاله بالإعلان عن النتائج الخاصة بجميع الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية المختلفة، وذلك حيث خصصت الوزارة ذلك الرابط الإلكتروني لجميع الطلاب من أجل الاستعلام عن النتائج دون الحاجة إلى الخروج من المنزل وذلك في ظل حرص الحكومة المصرية ووزارة التربية والتعليم في الحفاظ على سلامة جميع الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

موقع نتائج الطلاب 2022

وكما تعودتم معنا عبر موقعكم الإخباري المميز ثقفني نقدم لكم كل التفاصيل الخاصة بكافة الموضوعات فنقدم لكم الآن في السطور القادمة كل التفاصيل الخاصة بـ موقع نتائج الطلاب 2022، وذلك حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالإعلان بشكل رسمي عن ظهور عدد من النتائج الخاصة بالطلاب في عدد من المراحل الدراسية المختلفة وذلك بداية من الصف الخامس الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، ويمكن الآن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن تلك النتائج الخاصة بهم بشكل رسمي دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، حيث ينتظر الملايين من الطلبة والطالبات على مستوى جميع المحافظات المصرية المختلفة وفي جميع المراحل التعليمية ظهور النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021-22.

رابط موقع نتائج الطلاب 2022

ومنذ أن قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالإعلان عن ظهور تلك النتائج عبر موقع نتائج الطلاب 2022 وتتزايد التساؤلات حول رابط الموقع وخطوات الاستعلام عنها بشكل إلكتروني، حيث أصبح بإمكان الجميع الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم الآن عبر الخطوات البسيطة التالية:-

أولًا: يقوم الطالب أو ولي أمرة بزيارة موقع نتائج التعليم الأساسي الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية.

على الشبكة العنكبوتية. ثانيًا: يختار الطالب المرحلة التعليمية التابع لها والفصل الدراسي الأول لعام 2021-22.

ثالثًا: يجب إدخال رقم الجلوس والرقم القومي الخاص بالطالب بشكل صحيح.

رابعًا: الضغط على عرض النتائج.

يمكن الآن لجميع طلبة وطالبات الصفوف التالية (الخامس والسادس الإبتدائي والصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي) الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بشكل إلكتروني دون الخروج من المنزل في ظل حرص الوزارة على سلامة جميع الطلبة والطالبات من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكتروني الرسمي حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية.