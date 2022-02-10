نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي 2022 للاستعلام عن نتيجة “الشهادة الاعدادية” الصف الثالث الإعدادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي 2022، بحث متواصل دون انقطاع من طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية يبحثون عن رابط موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي 2022، وذلك كي يتمكنوا من استخراج النتائج الخاصة بهم بكل سهولة عبر الموقع، والجدير بالذكر أن الطلبة والطالبات انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم من أسبوع تقريبًا ومنذ أن انتهوا وهم يريدوا الاستعلام عن نتائجهم، وللعلم أن النتيجة تخضع الآن لعمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق والرصد، بحيث تظهر النتيجة بشكل صحيح ودون أي أخطاء ويحصل كل طالب على حقه دون ظلم، وفي مقال اليوم سنقدم لكم عبر موقعنا الإخباري ثقفني رابط موقع بوابة التعليم الأساسي وطريقة استخراج النتيجة بالتفصيل.

موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي 2022

خصصت وزارة التربية والتعليم المصرية موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي 2022، وذلك لتقوم من خلاله بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في جميع محافظات الجمهورية، والجدير بالذكر أن الكنترولات المركزية في المحافظات تقوم بعمليات التصحيح والمراجعة، ثم التدقيق ورصد الدرجات الخاصة بالطلبة والطالبات، وبعد أن تنتهي من النتيجة تقوم باعتمادها من قبل كل محافظ، ومن بعدها يتم رفعها على الموقع لتكون متاحة أمام الطلبة والطالبات، وستقوم المحافظات بطرح النتائج الخاصة بالطلبة والطالبات على بوابة نتائج التعليم الأساسي، ثم يقوم الطلاب بالدخول على البوابة ومن خلال الرقم القومي وباقي البيانات، يتمكنوا من الاستعلام عن النتيجة، مع العلم أن النتيجة على وشك الظهور بإذن الله مع بداية الأسبوع القادم في مختلف محافظات الجمهورية.

رابط موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي 2022

ستظهر نتائج الصف الثالث الإعدادي في مختلف محافظات الجمهورية الفصل الدراسي الأول على موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي 2022، ويمكن للطلبة والطالبات زيارة موقع بوابة النتائج، ومن ثم استخراج نتائجهم بالتفصيل عبر اتباع الخطوات التالية:

يزور الطالب في البداية موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الموجودة على شبكة الإنترنت.

الموجودة على شبكة الإنترنت. يكتب الرقم القومي الخاص به، ثم يدخل باقي بياناته مثل المحافظة والمرحلة والصف والعام.

بعدها يضغط على زر عرض النتيجة، ومن بعدها ستكون نتيجته متاحة أمامه.

في ظل انتظار عدد كبير جدًا من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في مصر ظهور النتائج الخاصة بالشهادة الاعدادية لطلبة الصف الثالث الإعدادي 2022 والتي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية وعبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكتروني الرسمي على الإنترنت.