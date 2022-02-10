نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم 2022/02/10 | تعرف على طلب صلاح من كلوب قبل اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير الريدز اليوم موعد مباراة موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، اللقاء ضمن مباريات الجولة 24 من عمر الدوري الانجليزي الممتاز، حيث يحتضن ملعب “أنفيلد” المواجهة المرتقبة، يسعى ليفربول للفوز باللقاء والتقدم خطوة ليقترب من السيتي المتصدر، وكذالك يسعى كلوب ولاعبيه للثأر من هزيمة مباراة الدور الأول على يد ليستر سيتي بنتيجة هدف دون رد، ومن خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم تفاصيل اللقاء الليلة.

تنتظر الجماهير في العالم أجمع مشاهدة محمد صلاح، في أول لقاء له بعد خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية، هل سيشارك أساسياً أم يكون على مقاعد البدلاء نظراً للحالة النفسية السيئة التي يعيشها النجم العالمي بعد الهزيمة في النهائي أمام السنغال، ولكن المفاجأة أن النجم المصري طلب اللعب اليوم أساسياً اليوم،وهو ما أسعد مدربه كلوب الذي يعول عليه كثيراً في المباريات.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم

19.45 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

20.45 : بتوقيت دول المغرب العربي.

21.45 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

22.45 : بتوقيت مكة المكرمة، دولة الكويت، قطر، البحرين.

23.45 : بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

عداد نزول موعد المباراة

ترتيب جدول الدوري الانجليزي قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 24 19 3 2 14 14:57 43 60 2 ليفربول 22 14 6 2 16 19:58 39 48 3 تشيلسي 24 13 8 3 14 18:48 30 47 4 وست هام يونايتد 24 12 4 8 14 31:42 11 40 5 مانشستر يونايتد 23 11 6 6 15 31:37 6 39 6 آرسنال 21 11 3 7 17 25:33 8 36 7 توتنهام هوتسبير 21 11 3 7 17 27:28 1 36 8 وولفرهامبتون 21 10 4 7 17 16:19 3 34 9 برايتون 22 6 12 4 16 23:23 0 30 10 ساوثهامتون 23 6 10 7 15 36:29 -7 28 11 أستون فيلا 22 8 3 11 16 35:31 -4 27 12 ليستر سيتي 20 7 5 8 18 37:34 -3 26 13 كريستال بالاس 23 5 10 8 15 35:32 -3 25 14 برينتفورد 24 6 5 13 14 40:26 -14 23 15 ليدز يونايتد 22 5 8 9 16 43:27 -16 23 16 إيفرتون 21 5 4 12 17 38:25 -13 19 17 نيوكاسل يونايتد 22 3 9 10 16 44:24 -20 18 18 نورويتش سيتي 23 4 5 14 15 46:14 -32 17 19 واتفورد 22 4 3 15 16 41:23 -18 15 20 بيرنلي 20 1 11 8 18 28:17 -11 14

القناة الناقلة والمعلق

كما هو معروف فأن جميع مباريات البريمرليج تنقل حصرياً على قنوات بي إن سبورت، ولقاء اليوم يذاع عبر شاشة قناة bein sports 1hd premium، ويعلق عليها المعلق الجزائري حفيظ الدراجي.

التشكيل المتوقع لليفربول اليوم

حراسة المرمى “اليسون”.

خط الدفاع ” روبرتسون، جويل ماتيب، فان دايك، أرنولد”.

خط الوسط ” جونز، فابينيو، هندرسون”.

خط الهجوم ” محمد صلاح، ساديو ماني، جوتا”.

التشكيل المتوقع لليستر سيتي

حراسة المرمى : – كاسبر شمايكل.

خط الدفاع :- لوك توماس، سيونجو، أمارتي، جاستين.

خط الوسط : – نديدي، يوري تيليمانس، هارفي بارنر، ديو سبري هوك، جيمس ماريون.

خط الهجوم :- إيناتشو.

تاريخ مواجها ليفربول وليستر سيتي في البريمرليج

ينحاز التاريخ في لقاءات الفريقين إلي ليفربول، فقد تقابل الفريقين في الدوري الانجليزي الممتاز قبل هذا اللقاء 20 مرة، كان الفوز من نصيب ليفربول في 12 مباراة، بينما فاز ليستر سيتي في 5 مباريات كانت أخرها هذا الموسم في الدور الأول، وحسم التعادل نتيجة 3 لقاءات جمعت الفريقين.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي