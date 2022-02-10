الأحد.. انطلاق النسخة الرابعة للأسبوع العربى للتنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - تبدأ يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال النسخة الرابعة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة تحت شعار "معا لتعافى مستدام" وبتنظيم مشترك بين الجامعة العربية والأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر والبنك الدولى.





وسيشارك فى الجلسة الافتتاحية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والدكتورة رولا دشتى الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا)، وممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى.

وقالت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتورة ندى العجيزى،فى تصريح لها اليوم الخميس إنه تم الاتفاق على إقامة النسخة الرابعة للأسبوع العربى للتنمية المستدامة بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا؛ وستعقد هذه النسخة تحت شعار "معا لتعافى مستدام" للتخفيف من التداعيات والآثار السبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الدول العربية.

وأضافت العجيزى أن هناك تجارب وطنية وعربية ودولية سيتم استعراضها من خلال عقد أكثر من 25 جلسة نقاشية لهذه النسخة على مدى 3 أيام، مشيرة إلى أن هذه النسخة تدور حول 3 محاور رئيسية، منها محور يتعلق بالتمويل المستدام حيث ستطلق جامعة الدول العربية خلال الأسبوع العربى للتنمية المستدامة تقريرا عن " تمويل التنمية المستدامة فى مصر" وذلك تحت إشراف الدكتور محمود محى الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى؛ وهو التقرير الأول من نوعه عالميا على المستوى الوطنى؛ ويصدر مستندا إلى نفس المنهجية التى يصدر بها تقرير تمويل التنمية العالمى عن الأمم المتحدة،كما سيتم تقديم عروض موجزة وجلسات نقاش عدة حول تقرير " تمويل التنمية المستدامة فى مصر " خلال جلسة عمل.

وأوضحت العجيزى أن المحور الثانى يتركز حول "تغير المناخ" وسيتم تناوله فى أكثر من جلسة نقاشية سواء على المستوى الحكومى والمنظمات أو على مستوى موسسات المجتمع المدنى والشباب وسيكون لهم جلسات بهذا الشأن خصوصا أن مصر ستستضيف مؤتمر الدول الاطراف لتغير المناخ "كوب 27" أواخر العام الجارى.

وأشارت إلى أن المحور الثالث يتركز حول "دور التكنولوجيا فى مرحلة التعافى من جائحة كورونا" حيث سيتم إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة؛ وتمثل الشبكة منصة اقليمية لتبادل المعارف والمعلومات فى مجالات التنمية المستدامة،كما سيتم خلال هذه النسخة استعراض تجارب شبابية ملهمة فى مجال التنمية المستدامة؛ إلى جانب عقد مائدة حوار: التنسيق بين الاتفاقيات الأممية المعنية بالتنمية المستدامة؛ كما سيتم عقد جلسة حوارية حول عناصر المبادرة العربية للاستدامة ودور شركاء التنمية فى تنفيذ هذه المبادرة؛ خاصة وأن تداعيات جائحة كوفيد19 تستدعى استلزام العمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية.

وقالت العجيزى إنه سيتم عقد جلسة عمل حول " الأمن المائى الحضرى من أجل التنمية المستدامة " حيث تتعرض العديد من الدول لخطر نفاد المياه فى المنطقة العربية باعتبارها المنطقة الأكثر ندرة فى المياه فى العالم على مدار العقدين الماضيين؛ كما سيتم عقد جلسة عمل حول" دور التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"؛ وإطلاق المبادرات العربية للقضاء على الجوع؛ ودعم تحقيق اهداف التنمية المستدامة فى الدول المتأثرة بالنزاعات فى المنطقة العربية؛ وجلسة عمل حول دور الإعلام التنموى؛ ودور الشباب والمبادرات المجتمعية فى التصدى لظاهرة التغير المناخى.