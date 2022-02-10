الرئيس الأوكرانى يشكر البرلمان الأوروبى على دعم بلاده

جدة - نرمين السيد - ونشر زيلينسكى تغريدة على موقع "تويتر" أكد خلالها أنه هنأ روبرتا ميتسولا على انتخابها مؤخرا كرئيسة للبرلمان الأوروبى، وقدم الشكر للبرلمان الأوروبى على الدعم المستمر لأوكرانيا فى الظروف الأمنية الحالية.
وأضاف زيلينسكى أنه سيواصل التعاون مع البرلمان الأوروبى لتحقيق تطلعات أوكرانيا الأوروبية، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.
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