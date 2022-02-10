الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة الإنمائى يبحثان دعم ملفات الأمن والتنمية

جدة - نرمين السيد - أكد مفوض الاتحاد الإفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير أديوى بانكول، على الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين الاتحاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، خصوصًا فى دعم دول الاتحاد الإفريقى للاستجابة بشكل أفضل للتحديات على طول حدودها وتمكين مجتمعات المناطق الحدودية.





جاء ذلك خلال لقاء مفوض الاتحاد الإفريقى، مع المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لإفريقيا أهونا إزيكونوا، لبحث فتح آفاق جديدة للشراكات بين الجانبين. وأوضح مفوض الأمن الإفريقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التغريدات المختصرة "تويتر"، أن النقاشات "الصريحة" تطرقت إلى سبل التنمية وتداعياتها على ملفات الأمن والسلام القارية، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى آليات من شأنها مجابهة "التحولات السياسية المعقدة" فى القارة. من جانبها، ذكرت مديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لإفريقيا - عبر حسابها الرسمى على "تويتر"- أن عام 2022 يسجل علامة فارقة على مرور نحو 20 عاما على تشكيل الاتحاد الإفريقى، وأنه حان الوقت لتعزيز مزيد من الروابط والشراكات بين الجانبين أملا فى تحقيق مستهدفات أجندة إفريقيا 2063، المتمثلة فى شعار "إفريقيا التى نريد".

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