روسيا تسجل 197 ألف إصابة جديدة كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" فى روسيا، اليوم الخميس، وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، عن ارتفاع إجمالى الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 338 ألفا و91 شخصا بعد تسجيل وفاة 701 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشار البيان إلى أن هناك 106 آلاف و92 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس؛ ليصل بذلك إجمالى الذين تعافوا من الفيروس إلى 10 ملايين و909 آلاف و397 شخصا.
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