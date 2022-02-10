الرئيس الأوكرانى: المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية وسيلة «ضغط نفسى»

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى بيان: "حشد القوات عند الحدود يمثّل وسيلة ضغط نفسى من قبل جيراننا. لدينا اليوم ما يكفى من القوات للدفاع بشرف عن بلدنا".
وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت اليوم الخميس، بدء مناورات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا، مشيرة إلى أن التدريبات تهدف إلى "الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجى فى إطار عملية دفاعية".
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