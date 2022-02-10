جدة - نرمين السيد - قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، جينادى جاتيلوف، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة رغم التلويح بفرض عقوبات ضدها على خلفية الأوضاع فى أوكرانيا، مشيرا فى الوقت نفسه، إلى أنه سيكون من الصعب إجراء مثل هذا الحوار بدون مراعاة الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لروسيا.





وقال جاتيلوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "إن رغبتنا فى التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الأمن العالمى والأمن الأوروبى لا تتوقف على تهديدات بفرض عقوبات من جانب واشنطن. الشيء الرئيسى الذى ننتظره الآن هو ردود واضحة من الولايات المتحدة وحلف الناتو الواضحة على وثائق الضمانات الأمنية". ووفقا للدبلوماسى الروسي، فإن الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لروسيا فى الوقت الحالى هى عدم توسع الناتو، وعدم نشر منظومات أسلحة هجومية فى الدول المجاورة لروسيا، وعودة الناتو إلى المواقع التى كان يشغلها عام 1997 "لم تلق ردًا مناسبًا من الولايات المتحدة والناتو".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: مستعدون للحوار مع واشنطن رغم التلويح بفرض عقوبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.