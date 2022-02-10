فرنسا: روسيا حشدت كل الإمكانيات لغزو أوكرانيا فى حال أرادت ذلك

جدة - نرمين السيد - وتابع لودريان، بأن الأوروبيين متفقين على عقوبات واسعة على روسيا إن تطلب الأمر، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية. وتأتى تصريحات وزير الخارجية الفرنسى بعد زياره قام بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى موسكو ولقاءه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى محاولة لنزع فتيل التوتر.

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