عاجل- أول تعليق من جامعة الدول العربية على التطورات فى ليبيا

وأوضح مصدر مسؤول فى الأمانة العامة للجامعة، أن الأمين العام يعول على وجود قيادات ليبية على الساحة السياسية تعى جيداً المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أية اعتبارات ضيقة أخرى، مشيراً الى أن تلك القيادات يجب أن تقود الى توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضى إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات، باعتبارها السبيل الأمثل والوحيد للحل فى ليبيا، وبما يتيح الانتهاء من المرحلة الانتقالية التى طال أمدها فى البلاد والانطلاق بالوضع إلى فضاءات الاستقرار والبناء والتنمية، وطى صفحة الماضى.
ونقل المصدر عن الأمين العام تأكيده على أهمية عدم تعريض حالة الاستقرار - التى تعيشها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام - للخطر.
وأضاف المصدر أن المأمول هو الوصول الى موقف وطنى يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية بليبيا تنفيذاً لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن وخاصة نتائج مؤتمرى برلين 1 و2.
وجدد المصدر موقف الجامعة القائم على دعم ومساندة أى جهد مخلص من شأنه تحقيق التوافقات الليبية المطلوبة بعيداً عن أية تدخلات خارجية، مع التذكير المستمر بأهمية الشروع بإخراج كافة أشكال التواجد العسكرى الأجنبى من الأراضى الليبية وحصر السلاح بيد السلطة الرسمية وحدها فى البلاد، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية، والدعم الكامل لأى سلطة فى ليبيا تضع هذه الأهداف موضع التنفيذ الفعلى.
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