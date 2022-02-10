روسيا تعلن بدء مناورات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان: "بدأت فى ميدان التدريبات المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية المناورات المشتركة (عزيمة الاتحاد-2022)". وأضافت أن التدريبات التى تجرى فى ميدان التدريبات المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية تهدف إلى "الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجى فى إطار عملية دفاعية". وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية، قد أعلنت فى وقت سابق، أن التدريبات تحمل طابعاً دفاعياً ولا تمثل تهديداً للمجتمع الأوروبى أو الدول المجاورة، مؤكدة أن ستجرى فى الفترة من 10 إلى 20 من الشهر الجارى.

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