العراق: الإطار التنسيقى يطرح مبادرة للخروج من الانسداد السياسى

جدة - نرمين السيد - وقال الاطار التنسيقى -فى بيان اليوم الخميس: "بعد أن تسببت الخلافات السياسية فى تجاوز المدد الدستورية التى نحرص جميعا على عدم استمرار أو تكرار تجاوزها من أجل خدمة ابناء الشعب العراقى والتعاون الجاد فى النهوض بمؤسسات الدولة وإزالة العقبات التى تعترض طريق البناء والإعمار، فإننا نطرح هذه المبادرة الوطنية للخروج من هذا الانسداد السياسى وفتح آفاق التعاون والشراكة لخدمة الوطن".

وأضاف أن المبادرة تتضمن "دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية فى إدارة البلد الذى هو ملك لجميع المواطنين".

وأكد الإطار ضرورة "اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عددا على معايير اختيار رئيس وزراء قوى وحكيم وقادر على عبور المرحلة، ومواصفات تشكيل الحكومة وفق معايير النزاهة والكفاءة لتكون أمينة على القرار السيادى الذى يحفظ امن العراق واستقلاله.

وأعلن عن الاستعداد الكامل للتفاعل بإيجابية تامة مع كل الطروحات والأفكار والرؤى التى ستقدم من الشركاء فى الوطن والذين يجمعهم مصير واحد ومسئولية مشتركة فى إنهاء حالة الانسداد السياسى التى يعانى منها العراق.

ودعا الإطار التنسيقى إلى "التكاتف والتعاون للدفاع عن العراق كوطن يضمنا جميعا وأن نبذل قصارى جهودنا لخدمة العراقيين كشعب وأهل عانوا كثيرا طوال الفترة الماضية".