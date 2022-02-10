نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “توجيهي جو” رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 في الأردن وخطوات الاستعلام عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي التكميلي، أيام قليلة تفصلنا متابعينا الكرام على ظهور نتائج التوجيهي التكميلي وذلك حسبما كانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قد أعلنت من قبل عن أت النتائج الخاصة بالتوجيهي سيتم الإعلان عنها في الفترة ما بين يوم الثالث عشر من الشهر وحتى يوم الخامس عشر من الشهر نفسه، حيث سيتمكن الطلب حينها من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم دون الخروج من المنزل.

نتائج التوجيهي التكميلي، لا يزال البحث مستمر بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية من جانب جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور من أجل الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022، وذلك حيث اقترب الموعد الرسمي الخاص بالإعلان عن النتائج والتي كانت قد أعلنته وزارة التربية والتعليم الأردنية في وقت سابق من العام، وعلى الرغم من الأخبار التي تنتشر بشأن تأجيل الإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب فإن وزارة التربية والتعليم تقوم بنفي جميع هذه الشائعات وأكدت على أن النتائج ستظهر في الموعد المحدد لها فور الانتهاء من أعمال التصحيح، ونتابع معكم في خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني كل التفاصيل الخاصة بالنتائج.

نتائج التوجيهي التكميلي

كان جميع الطلبة والطالبات قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم في شهر يناير الماضي ومنذ ذلك الوقت وهم يبحثون ويتساءلون بشكل كبير جدًا عن نتائج التوجيهي التكميلي وموعد ظهورها، وكانت الوزارة قد أكدت على أن ظهور النتائج سيتم في الفترة ما بين يوم الثالث عشر 13 من شهر فبراير وحتى يوم الخامس عشر 15 من الشهر نفسه 2022، وذلك حيث أشارت أنها قد بدأت في عمليات التصحيح لأوراق الامتحانات بعد انتهاء الطلاب من الامتحانات الخاصة بهم فورًا ولكن عملية التصحيح تمر على عدة خطوات وهي بداية من تصحيح أوراق الامتحانات ومن ثم يتم مراجعة ذلك التصحيح ثم توزيع الدرجات ورفعها في الكشوفات عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي

في ظل حالة الترقب والانتظار بين جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في المملكة الأردنية الهاشمية حيث ينتظرون الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022 بشكل رسمي من أجل الاستعلام عنها، وذلك حيث أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية على أن النتائج ستظهر بشكل رسمي في الموعد المحدد ولا يوجد أي تأخير عن الموعد بمشيئة الله ويتم ذلك عن طريق خطوات بسيطة جدًا كالآتي:

موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي بالأردن 2022

أيام قليلة بإذن الله وسوف يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي بالأردن للعام 2022، حيث أعلنت الوزارة بشكل رسمي بأن النتيجة سيتم الإعلان عنها من يوم 12 فبراير 2022 الجاري وحتى الفترة 15 فبراير 2022، وخلال هذه الفترة بإذن الله ستكون النتيجة متاحة أمام الطلبة والطالبات، ومن خلال رقم الجلوس الخاص بهم وإدخال بعض بياناتهم ستكون النتيجة متاحة أمامهم.

قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان بشكل رسمي عن أن نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن ستظهر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها في يوم غد الخميس الموافق العاشر 10 من شهر فبراير 2022 وذلك حيث سيتمكن جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور من الاستعلام عنها بشكل إلكتروني عبر الخطوات البسيطة التي قدمناها لكم في هذا المقال.

بفضل الله بعد طول انتظار تم الإعلان اليوم عن نتائج التوجيهي التكميلي بالمملكة الأردنية الهاشمية، وعلى الطلاب في مرحلة التوجيهي الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، ثم الاستعلام عن نتائجهم، أو الدخول على موقع التوجيهي بشكل مباشر، ومن ثم الاستعلام عن النتائج كما وضحنا لكم بأعلى المقال بالخطوات كاملة، ونتمنى دوام التوفيق والنجاح للطلبة والطالبات بإذن الله وحظ موفق للجميع.