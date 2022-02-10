بلجيكا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - وأفاد معهد الصحة العام فى بلجيكا (سيانسانو) حسبما ذكرت قناة (آر تى بى إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس - أنه يوجد 4091 حالة إصابة بالفيروس بالمستشفيات بينهم 430 مصابا فى العناية المركزة.
وأشار المعهد، إلى أنه منذ ظهور الوباء فى بلجيكا، توفى 29 ألفا و497 شخصا حتى الآن، وإجمالى الإصابات بلغ 3 ملايين و39 ألف إصابة.
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