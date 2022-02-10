الأمير وليام يزور الإمارات مع سعي بريطانيا لتعزيز العلاقات

بدأ الأمير وليام، الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني، اليوم الخميس زيارة إلى الإمارات في وقت واجهت فيه سلسلة غير مسبوقة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، رغم فشل أغلبها.
وقال قصر كينزنجتون، إن هذه أول زيارة رسمية لدوق كمبردج إلى الإمارات.
جاءت الزيارة بطلب من وزارة الخارجية البريطانية، مع سعي بريطانيا لتعزيز العلاقات التجارية مع دول الخليج.
وسيزور وليام معرض إكسبو 2020 العالمي الذي تستضيفه دبي، كما سيروج لجائزة “إيرث شوت” التي أعلنها بشأن المناخ، وحملة “متحدون من أجل حماية الحياة البرية” المعنية بمكافحة التجارية غير القانونية في الحياة البرية.
وقال وليام على تويتر: “أشعر بالحماس بالوصول إلى دبي للاحتفاء بمشاركة المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي، ولبحث مسألة العمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لكي يصبح العالم أكثر استدامة”.
وتعهدت الإمارات العام الماضي باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني في بريطانيا، وقالت، إنها تريد إبرام اتفاق للتجارة الحرة معها.
ونددت بريطانيا بهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ في 17 من يناير كانون الثاني أودى بحياة ثلاثة مدنيين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران المسؤولية عنه.
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