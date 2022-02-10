نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tawjihi.jo هنا نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية بشكل رسمي عن موعد ظهور نتائج التوجيهي والرابط الخاص بالاستعلام عنها وذلك على كل المواقع الرسمية لها, وكان من المقرر ان يتم الاعلان عن نتائج التوجيهي في يوم 10 من الشهر الجاري وذلك بعد الانتهاء من تصحيح كافة الأمتحانات ورصد كل الدرجات الخاصة بالطلاب, واعلنت الوزارة ان الاستعلام سيتم بشكل الكتروني من خلال الرابط التي وضعته الوزارة, ويبحث الكثير من اولياء الامور والطلاب عن طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الخاص بالوزارة وهو ما سنوضحه خلال هذا المقال.

ما هي أسهل خطوات للاستعلام عن نتيجة التوجيهي في الاردن

صرحت وزارة التربية والتعليم الاردنية بشكل رسمي عن مواعد ظهور نتيجة التوجيهي الاردني في العاشر من شهر فبراير, وذلك من خلال رابط الكتروني انشأته الوزارة لرفع النتائج عليه من اجل الحصول عليها بسهولة وذلك من خلال ادخال بعض البيانات على الرابط والاستعلام عن النتيجة ويتم ذلك بخطوات بسيطة تتمثل في الاتي:-

يتم تسجيل الدخول في الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية الاردنية واختيار الاستعلام عن التوجيهي في الاردن 2022.

يتم ادخال اسم الطالب كامل وادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

يختار الطالب الشعبة الخاصة به وبعد ذلك يضغط على الاستعلام عن النتيجة.

بعد ثواني ستظهر نتيجة التوجيهي الخاصة بالطالب بالتفصيل في جميع المواد الدراسية.

كيفية احصاء نتائج التوجيهي في الاردن 2022

خاض امتحانات التوجيهي اكثر من 65 الف طالب وطالبة وفور الانتهاء من الامتحانات تبدأ الوزارة في عمليات التصحيح سواء كان الكتروني او يدوي وبعد ذلك يتم التدقيق في الاوراق لضمان عدم وجود اي خطأ في عمليات التصحيح, ثم يتم رصد الدرجات الخاصة بالطلاب, وبعد ذلك يتم التصديق على هذه الدرجات واعتمادها من الجهات الخاص في الوزارة, وبعد ذلك تقوم الوزارة بإعلان النتائج الخاصة بالاوائل الحاصلين على درجات نهائية في مؤتمر صحفي رسمي, وبعد ذلك يتم رصد الدرجات ورفعها على الموقع الالكتروني حتى يتمكن جميع الطلاب من معرفة الدرجات الخاصة بهم بسهولة.