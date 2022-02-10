الصحة التونسية: تطعيم 5485 شخصا جديدا ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة - فى بيان مساء اليوم "الأربعاء" - أن إجمالى الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضى 6 ملايين و280 ألفا و836 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و628 ألفا و179 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لـ كورونا، ومليون و652 ألفا و657 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون.

وأضافت أن إجمالى الجرعات المقدمة منذ مارس الماضى بلغ 12 مليونا و837 ألاف و339 جرعة، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة فى تونس تسجيل 4151 إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فضلا عن 22 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت "الصحة التونسية"، فى بيان إن حصيلة الإصابات الإصابات الكلية وصلى إلى 954 ألفًا و726 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 26 ألفا و889 حالة، منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.