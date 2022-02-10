خطوات الاستعلام عن المستفيدين من المساعدات المقطوعة 1443 برقم الهوية وشروط التقديم

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من أهم الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير المواطنين السعوديين، حيث تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية العديد من الخدمات والمساعدات التي تستهدف المواطنين السعوديين من محدودي الدخل المنخفض، ومن أهم هذه الخدمات هي المساعدات المقطوعة فمن خلال هذه المساعدة تقدم الوزارة مساعدات مالية بشكل شهري لمساعدتهم في أعباء الحياة ورفع مستوى المعيشة لتوفير حياة كريمة لهم، و يختلف قيمة هذا الدعم المادي من مواطن إلى أخرى باختلاف الدخل الشهري الخاص بهم، و لذلك يبحث عدد كبيرة من المواطنين عن طريقة للاستعلام عن مستفيدي المساعدات المقطوعة وشروط التقديم.

خطوات الاستعلام عن مستفيدي المساعدات المقطوعة 1443

قدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقتين الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال موقع الوزارة او من خلال منصة المساعدات المقطوعة، وسنقدم لكم خطوات الاستعلام وهي:

في البداية يقوم المواطن بالدخول إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر بالنقر على الخدمات الإلكترونية.

ثم النقر على خدمات وكالة الضمان.

على الفور سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات قم بالنقر على الاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

سيطلب منك إدخال رقم الهوية.

ثم سيظهر رمز التحقق قم بإدخاله في الخانة المخصص لها.

النقر على تقديم الطلب.

هكذا سيظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة المساعدات المقطوعة.

شروط التقديم في المساعدات المقطوعة

تستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساعدة أكثر الأسر احتياجًا للدعم لهذا وضعت بعض الشروط لكي يحصل المستحقين على الدعم، شروط التقديم هي: