رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن الثانوية العامة tawjihi.jo

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عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 في المملكة الأردنية الهاشمية، الذين كانوا قد أنهوا امتحاناتهم ، لكن الآلاف من الطلاب ينتظرون الموعد الرسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة، واستخراج علامات الطلاب، التي من المقرر أن يتم نشرها الكترونياً خلال الساعات القادمة، ويمكن للطلاب معرفة المزيد من المعلومات، حول النتائج من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، وسوف نوضح لكم عبر هذا المقال جميع المعلومات حول موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة في الأردن، حيث سيكون اعلان كافة النتائج الكترونياً,

موعد اعلان نتائج التوجيهي التكميلي الأردن

أعلن الدكتور وجيه عويس وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أمس الثلاثاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر، وسوف يكون إعلان نتائج التوجيهي التكميلي، الثانوية العامة الاردن كما تحدد بالفعل قي صباح يوم الخميس التاسع من شهر فبراير 2022، وسيكون توقيت اعلان نتيجة التوجيهي ذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا وذلك بتوقيت الأردن وسوف يكون ذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية، وكان قد بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين قاموا بالمشاركة في اختبارات الدورة التكميلية وذلك علي مستوى كافة الفروع للثانوية العامة سواء الأكاديمية أو المهنية هم 94579 طالبا وطالبة، ومن بين هؤلاء الطلاب كان هناك 36340 طالبا وطالبة الذين ينتمون الي القسم العلمي، كما يوجد 44434 طلاب وهم ينتمون الي القسم لأدبي.

خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022

طلاب الثانوية العامة الاردية الذين يرغبون في لبقيام باستخراج نتائج التوجيهي التكميلي الاردن، عليهم القيام بعمل هذه الخطوات من أجل الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي:

يقوم هؤلاء الطلاب بالولوج الكترونياً إلى موقع نتائج التوجيهي التكميلي، أو موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية. سيطلب الموقع من الطلاب القيام بإدخال كل البيانات المطلوبة منهم. ثم يقوموا بعد ذلك بكتابة رقم الجلوس ويتم ذلك في الخانة المخصصة له. بعد ذلك يتم قيام الطلاب بالضغط على كلمة عرض لتظهر لهم تفاصيل النتيجة

إعلان نتائج الثانوية العامة الاردن

كان الدكتور محمد كنانة، مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، قد أعلن في السابق أن نسبة الإنجاز في تصحيح نتائج التوجيهي التكميلي، امتحانات الثانوية العامة للدورة الإضافية قد تعدت نسبة 85 بالمائة حيث قال كنانة في بيان صحفي الخميس الخميس ، إن الوزارة تستعد للظهور والتقييم والتحقق من نسخ امتحانات الثانوية العامة للجلسة الإضافية الأخيرة وأوضح أن منتسبي الوزارة يعملون بشكل منهجي ومكثف لاستكمال الإصلاح في الوقت المحدد ، مشيرا إلى عدم اكتشاف إصابات بفيروس كورونا بين العاملين على التصحيح، جدير بالذكر أن امتحانات التوجيهي التكميلي في الأردن قد بدأت في 30 ديسمبر 2021 ، واستمر انعقاد الامتحانات حتى يوم 22 يناير 202 ، حيث دخل 95 ألف طالب الامتحانات في جميع المحافظات الأردنية وسوف يعلن وزير التعليم عن نتائج الثانوية العامة اليوم الخميس 10 فبراير وذلك عبر موقع التوجيهي بعد أن يتم صباح اليوم اعتماد النتائج في كافة الفروع.