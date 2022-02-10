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عمر شويل - جدة "ظبط جهازك" متطلبات تشغيل ماين كرافت الإصدار الحديث 2022 على جهاز pc الخاص بالمستخدم واللاعب - ثقفني
يبحث الكثير عن متطلبات تشغيل ماين كرافت ليتمكنوا من اللعب، لذا سنقدم لكم في السطور التالية جميع متطلبات اللعبة، والجدير بالذكر أن لعبة ماين كرافت ظهرت في البداية مخصصة للكمبيوتر فقط والآن توسعت لتظهر على جميع الأجهزة منها الهاتف الذكي، وبالرغم من ذلك فهي تحتاج متطلبات للتمكن من اللعب بشكل مجاني، تابع معنا لتتعرف على متطلبات لعبة ماين كرافت.
متطلبات تشغيل ماين كرافت لأجهزة PC الضعيفة
- يجب مراعاة أن يكون الجهاز ذو معالج AMD A8-7600بسرعة 3 جيجا هيرتز، ويحتوي على معالج مركزي Intel Core i3- أو ما يعادله.
- يجب أن تبلغ مساحة الذاكرة العشوائية على الأقل 4 جيجا.
- يجب أن يكون كارت الشاشة أحد كروت سلسلة Nvidia GeForce 400أو أحد كروت سلسلة AMD Radeon HD 7000أو ما يعادلهما.
- أما بالنسبة لمساحة الجهاز الخاصة بالتخزين، يجب أن تكون مساحة الجهاز الفارغة 1 جيجا على الأقل لتتمكن من تحميل اللعبة.
- يجب أن يتم توصيل الجهاز الخاص بك بشبكة إنترنت سريعة.
- يجب أن يدعم الجهاز والشاشة المنفصلة لبرنامج DirectX 11 .
متطلبات تشغيل ماين كرافت على جهاز PC ذو مواصفات عالية
- يجب أن يكون معالج الجهاز من النوع AMD A10-7800ذو سرعة 3.5 جيجا هيرتز، ويحتوي الجهاز على معالج مركزي من النوع Intel Core i5-4690أو مايعادلهما.
- يجب أن تبلغ مساحة الرامات أو مساحة ذاكرة الوصول العشوائية على الأقل 8 جيجا رام.
- أما بالنسبة لكارت الشاشة يجب أن يكون نوع من أنواع سلسلة كروت GeForce 700 أو سلسلة كروت AMD Radeon Rx 200 أو ما يماثلهما.
- ويجب أن يحتوي الجهاز على مساحة تخزين فارغة على الأقل 4 جيجا بايت، وذلك لتتمكن من تحميل اللعبة على جهازك، كما يستحسن استخدام الأقراص الصلبة من النوع .SSD
- يجب أو يوصل الجهاز بشبكة انترنت سريعة.
- يجب أن يدعم الجهاز برنامجDirectX 11
المتطلبات العامة لتشغيل لعبة ماين كرافت
- لتتمكن من تشغيل اللعبة على جهازك الشخصي يجب أن يمتلك معالج رسم GeForce 400 أو معالج Radeon HD 700 أو معالج Intel HD Graphics 4000.
- والمعالج الرئيسي من النوع Intel Core i3 أو AMD A8-7600 APU.
- تعتمد اللعبة بشكل رئيسي على الإبداع الخاص باللاعب في البناء والهدم والحفر في الأرض لاستخراج المواد وبناء القلاع للحماية.
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