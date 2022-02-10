حصيلة إصابات كورونا فى تونس خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت "الصحة التونسية"، فى بيان إن حصيلة الإصابات الإصابات الكلية وصلى إلى 954 ألفًا و726 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 26 ألفا و889 حالة، منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.

وذكرت الوزارة أنه تم اجراء 12 ألفا و525 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 33.14%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 8 ألاف و278 شخصا، ليصل أجمالى المتعافين 858 ألفا و730 شخصا.

كورونا فى تونس

وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 1467 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 261 حالة، و66 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعى بالقطاعين العام والخاص.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الشؤون الدينية فى تونس استئناف صلاة الجمعة بداية من يوم غد 11 فبراير، بعد نحو شهر على تعليقها بسبب "كورونا".

وشددت الوزارة فى بيان عبر "فيسبوك" على وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها فى برتوكول حفظ الصحة فى المعالم الدينية.

وكانت الوزارة قررت تعليق صلاة الجمعة يومى 14، و21 من يناير الماضى، مع استمرار الصلوات الخمس، ثم قامت بتمديد التعليق أسبوعين آخرين.