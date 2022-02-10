تطبيق مرسول هو أحد التطبيقات التي تُقدم خدمات التوصيل للمنازل، حيث يرغب الكثير من الأشخاص الراغبين في العمل عن شروط التسجيل في مرسول كمندوب رغبة في الالتحاق بالعمل به، حيث يود الكثيرين في الحصول على دعم مالي عبر القيام بتوصيل الطلبات لتوفير حياة كريمة لأبنائهم وأسرهم، واليوم سوف نوضح لكم المزيد عبر تطبيق مرسول.

تطبيق مرسول

هو واحد من أهم وأبرز التطبيقات في المملكة العربية السعودية الذي يُساهم في توصيل الطلبات للمنازل، ولكن ينبغي أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الالتحاق به والعمل شروط معينة سوف نذكرها خلال السطور القادمة، حيث يتسم بتوصيل الطلبات للمنازل بشكل آمن وسريع، وأصبح من أشهر تطبيقات التوصيل في المملكة والكثيرين يقومون باستخدامه بشكل مستمر.

شروط التسجيل في مرسول كمندوب

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب في الالتحاق بمرسول كمندوب وهي:

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم لا يقل عُمره عن 18 عام.

يشترط أن يكون حسن السمعة والسيرة.

ينبغي أن يكون مالك لسيارة خاصة وتكون لها رخصة غير منتهيه.

ضرورة ألا يكون حُكم عليه من قبل بأي جريمة من جرائم الأمانة أو الشرف.

يجب أن يكون غير مدخن وأن يقوم بتوصيل الطلبات عبر التطبيق.

لابد من أن يكون لديه هاتف خاص ومتاح خلال اليوم.

يحصل على نسبة 20% من الرسوم الخاصة بالتوصيل.

ينبغي أن يحرص على عدم التوصيل الطلبات الضارة بمصلحة السعودية العامة.

خطوات التسجيل عبر مرسول

لكي تتمكن من التسجيل عبر مرسوم لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بتنزيل تطبيق مرسول ثم افتح واختر كيف انضم إليه.

سجل ضمن الحساب البنكي وأكتب كافة البيانات.

ارفق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة الخاصة بك.

وثق الحساب من قبل التطبيق ثم أختر رابط تفعيل الحساب.

طرق التواصل مع خدمة عملاء مرسول

تستطيع التواصل مع خدمة عملاء التطبيق بشكل مباشر عن طريق ما يلي: