مواصفات وأسعار سامسونج Galaxy S22 Ultra بديل سامسونج نوت وأبرز مميزاته

سامسونج Galaxy S22 Ultra الهاتف الذكي الجديد 2022 والذي تم الإعلان عنه اليوم من خلال مؤتمر لشركة سامسونج الكورية الجنوبية والتي أعلنت فيه عن إطلاق 6 منتجات ذكية تنضم لعائلة Galaxy العملاقة ومن ضمنها الهاتف العبقري Samsung Galaxy S22 Ultra 5G والذي من المستنتج أنه بديل لسامسونج نوت بتقنيات تكنولوجية أحدث وأعلى تتناسب مع التطور التكنولوجي للعام 2022، وقد كشفت الشركة عن إصدار عدد 3 هواتف ذكية، كذلك 3 ألواح تابلت جديدة، مع لتأكيد على القيام بتحديثات في ساعات سامسونج جالاكسي Galaxy Watch 4.

مميزات سامسونج Galaxy S22 Ultra 2022

وقد تم طرح هاتف سامسونج Samsung Galaxy S22 Ultra 5G الجديد 2022 وبه العديد من المميزات التي يتفرد بها في هذا الإصدار نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا ششة الهاتف بحجم كبير يصل 6.8 بوصة. كذلك الهاتف بمزود بأربع كاميرات بدقة 108 + 10 + 12 + 10 ميجابكسل. أيضًا معالج الشاشة من أقوى المعالجات للفئات العليا 2022 وهو معالج Exynos 2200 بدقة 4 نانومتر. يدعم الهاتف خدمة اتصالات الجيل الخامس بسرعة تصل 10 جيجابايت. كما يدعم الهاتف خدمة الشحن السريع. في النهاية الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع. ألوان الهاتف جذابة متوفر بالألوان :

الأسود.

الأبيض.

الأخضر.

الذهبي الوردي.

مواصفات الهاتف الجديد Samsung Galaxy S22

يأتي هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra بالعديد من المواصفات التي تميزه نذكرها كالتالي:

أولًا شاشة الهتف الذكي

مقياس شاشة الهاتف 6.18 بوصة. تأتي بدقة 2400×1080 بكسل. نوع الشاشة Dynamic AMOLED. جودة عرض الشاشة WQHD كما تقوم بدعم معدل تحديث يقدر ب120 هرتز في الثانية الشاشة بنظام حماية نوع Gorilla Glass Victus.

ثانيًا كاميرات الهاتف الجديد سامسونج

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة تعادل 40 ميجا بكسل. تقوم الكاميرا الأمامية بتصوير فيديو وصور بدقة 8K. كما يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية دقتها تقدر ب 108 + 10 + 12 + 10 ميجابكسل.

ذاكرة هاتف Samsung s22 ultra

متوفر بالهاتف الذكي الجديد ذاكرة وصوا عشوائية تقدر سعة راماتها 12 أو 16 جيجا بايت. أيضًا يضم الهاتف ذاكرة تخزين داخلية تقدر سعتها ب 128 أو 256 جيجا بايت.

بطارية هاتف سامسونج جلاكسي S22 Ultra

أولًا مقاومة الهاتف للماء ومقاومته للغبار بتصنيف IP68. كما يعمل الهاتف بواجهة One UI 4 ونظام تشغيل أندرويد 12. أيضًا حجم بطارية الهاتف كبير يقدر ب 5000 مللي أمبير. كما يدعم بطارية الهاتف نظام الشحن السريع والتي تبلغ قوتها 45 واط.

خدمات أخرى بالهاتف يدعم هاتف سامسونج جلاكسي S22 Ultra خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G.

أسعار هاتف Samsung Galaxy S22 الجديد

في الختام فإن موعد طرح الهاتف سامسونج جالاكسي اس 22 الترا بالأسواق يوم الجمعة 25 فبراير 2022م وفق ما تم تحديده في مؤتر سامسونج اليوم، ومتوقع أن يتم طرحه بسعر يتراوح بين 999 وحتى 1200 دولار أميريكي.