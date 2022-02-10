نتائج التوجيهي الدورة التكميلية الأردن استخراج نتيجة الثانوية العامة tawjihi.jo

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عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 حيث يتزايد عدد الباحثين عن معلومات حول نتائج توجيه المملكة الأردنية، والتي من المقرر نشرها صباح يوم الخميس العاشر من فبراير الحالي، بعد موافقة وزارة التربية والتعليم الأردنية على الرابط للحصول على معلومات حول نتائج توجيهي الاردن، فهناك الآلاف من طلاب التوجيهي ينتظرون نتائجهم في المرحلة الحاسمة، والتي ستحدد تخرجهم أو نجاحهم أو فشلهم ، لأن مرحلة التوجيهي هي الخط الفاصل ، فهي الطريقة الوحيدة لمواصلة التعليم.

نتائج التوجيهي الدورة التكميلية

تعد نتائج التوجيهي الدورة التكميلية، أو ما يعرف بالثانوية الأردنية، من أكثر الاهتمامات إلحاحًا في الشارع الأردني في الوقت الحالي، لأن جميع الطلاب أكملوا امتحانات التوجيهي والجميع ينتظرهم إعلان نتائج التوجيهي الأردني، وفي سياق جهودنا المستمرة لتسهيل حياة جميع الطلاب أضفنا رابطًا للحصول علي نتائج اختبار التوجيهي الاردن بالاسم ورقم المقعد، والذي يصل إليه الطالب عبر الرابط إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وموقع النتائج.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022

يجب علي الطلاب وأولياء الأمور أن يقوموا باتباع الخطوات التالية وذلك من اجل الحصول على نتيجة التوجيهي التكميلية الأردنية ويأتي ذلك بمجرد أن يتم تنزيلها من الموقع الإلكتروني:

جدير بالذكر ان مجلس التعليم العالي قد أعلنت عن بعض التخصصات للطلاب خاصة الذين تقدموا بطلبات إلى وزارة التربية والتعليم لتحديد أي فرع من المدارس الثانوية يرغبون في الالتحاق به ابتداءً من السنة الأولى من المرحلة الثانوية..وبحسب ما يلي ترغب الوزارة في إعلان جديد عن هذه التخصصات:

• يحق لطلبة العلوم والطب والصحة اختيار الالتحاق بأي من الكليات أو التخصصات.

• الطلاب في المجال العلمي / الهندسي: لهم الحق في الالتحاق بأي مادة ، باستثناء الكليات / التخصصات التالية: الطب ، وطب الأسنان ، والصيدلة ، والعلوم الطبية المساعدة ، وعلوم التأهيل ، والرعاية التمريضية.

• الطلاب في Branche Scientifique / Science Pures: يمكنهم التسجيل في أي تخصص ، باستثناء الكليات / التخصصات التالية: الطب ، وطب الأسنان ، ودكتوراه في الصيدلة ، والصيدلة ، والعلوم الطبية ذات الصلة ، وعلوم إعادة التأهيل ، وعلوم التمريض ، والهندسة.