براتب 3000 أشترى سيارتك بدون كفيل وقسط المبلغ علي 5 سنوات

براتب 3000 أشترى سيارتك بدون كفيل ، برنامج تمويلي يهدف لخدمة احتياجات العملاء الشرائية للحصول على سيارة الأحلام من خلال شروط سهلة وميسرة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث جاء هذا التمويل كواحد من أهم المنتجات التمويلية التي توفرها شركة مرابحة مرنة للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم بالمملكة ، حيث توفر الشركة هذا المنتج من خلال إجراءات سريعة وسهلة لكافة العملاء بالمملكة.

برنامج تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية

شركة مرابحة مرنة تعتبر من أكبر الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة ، وذلك نظراً لما تقدمه الشركة من مجموعة من العروض التمويلية التي تخدم احتياجات العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة ، وقد جاء برنامج تمويل السيارات ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية المتاحة لدى شركة مرابحة مرنة ، حيث توفر الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة ، والتي يستطيع العميل من خلالها شراء السيارة التي يرغب بها ، كما توفر الشركة العديد من الإمتيازات لجميع العملاء عند التقدم بطلب للاستفادة من هذا البرنامج ، وسوف نوضح في هذا المقال أهم مزايا برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة مرابحة مرنة للتمويل في المملكة العربية السعودية.

برنامج تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية..توفر الشركة من خلال هذا البرنامج مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.

قرض شركة مرابحة مرنة للسيارات لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يتميز برنامج تمويل السيارات المتاح لدي الشركة بإجراءات سريعة وسهلة.

طالب التمويل يمكنه سداد مبلغ تمويل السيارات من خلال دفعات مجدولة وميسرة ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات.

تتيح شركة مرابحة مرنة للعملاء الفرصة لشراء السيارة التي يرغب بها من جميع الوكالات والمعارض داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط والأحكام للاستفادة من تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل بالمملكة