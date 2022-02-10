الصومال.. 3 قتلى و10 مصابين فى انفجار لغم أرضى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباءالسعودية "واس"، أفاد مصدر فى الشرطة الصومالية لوسائل إعلام بأن التفجير سببه لغم أرضى تم زرعه داخل مقهى شعبى يتردد عليه مدنيون وجنود حكوميون وسط مدينة بوصاصو.

وأكد المصدر ذاته أن التفجير أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة.

وعلى جانب آخر، قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون، أمس الأربعاء أيضًا، فى هجوم شنه مسلحون على أحد المساجد فى إقليم شبيلى السفلى، بـ الصومال.

ونقل موقع "الصومال الجديد"، أن مسلحين اقتحموا ليلة أمس المسجد بينما كان المصلون يصلون فيه وأطلقوا النار عليهم.

والثلاثاء، اغتال مسلحون مجهولون عبدى حسين علو، أحد كبار شيوخ العشائر البارزين، فى بلدوين، العاصمة الإقليمية لمنطقة هيران بوسط الصومال.