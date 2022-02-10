50,000 ريال تمويل إمكان بدون رسوم وبلا كفيل ولا تحويل للراتب بموافقة فورية

شركة إمكان للتمويل بالمملكة تقدم أفضل العروض في شهر فبراير لعام 2022م حيث توفر التمويل الميسر أو التمويل الإضافي بدون رسوم إدارية على مبلغ التمويل حيث يصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي عند طلب التمويل الميسر أو التمويل المصغر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية كما يعتبر هذا التمويل مقدم لخدمة المواطن السعودي في المملكة حيث يمنح التمويل الميسر بدون رسوم وبلا كفيل غارم سعودي وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر شركة إمكان للتمويل المقدم من مصرف الراجحي السعودي في المملكة.

كافة الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان

أعلنت شركة إمكان للتمويل بالمملكة توفير التمويل الميسر والتمويل الإضافي بدون رسوم إدارية خلال شهر فبراير وذلك من أجل تشجيع العملاء على طلب التمويل الميسر أو الإضافي ولكن لن يتم الموافقة على طلب التمويل الإ بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

يشترط التمويل الميسر توفير دخل شهري ربما يبدأ من 2000 ريال سعودي لعملاء الراجحي.

كذلك لغير عملاء الراجحي يطلب توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

يجب توفير سجل ائتماني جيد لكل عميل من عملاء شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي.

إيضًا يجب توفير لدى شركة إمكان للتمويل فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين في القطاع الخاص فقط لا غير.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من 25 سنه حتى 60 سنه لدى شركة إمكان للتمويل المقدم من مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان

برنامج تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية يوفر العديد من الخصائص التمويلية المتعددة ومنها الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري كذلك بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية التابع إلى بنك الراجحي السعودي كما يلي بالتفصيل: