نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر sbis hrsd gov sa رابط برنامج الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول نفاذ بيانات أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الآن فصاعداً يتم التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور عبر الأنترنت، وبدايةً، اقترحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تسجيل الدخول في البرنامج المطور للدعم عبر، نفاذ، حيث تم تحديث الدخول للمنصة المشار إليها بالرابط sbis.hrsd.gov.sa من قبل مستفيدي الضمان وذلك بإجراء تسجيل الدخول بالربط بالنفاذ الوطني الموحد باستخدام معلومات المستخدم في موقع ابشر المنصة المعروفة- التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أبدى المواطنين السعوديين تساؤلات وبحث حول ما هو رابط الضمان المطور وزارة الموارد البشرية الخاص بمنصة الحماية الاجتماعية، وهو برنامج ضمان جديد صدر بمرسوم ملكي سابق وفعلته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتتحدد طريقتين للوصول الى منصة الضمان عن طريق التسجيل من قبل المستفيد وهذا يلزمه إنشاء حساب بشكل أولي قبل تسجيل دخوله في الضمان أو عن طريق رابط النفاذ الوطني الموحد وهذا يتم بالارتباط بالنفاذ أي الدخول بمعلومات المستخدم في أبشر عبر رابط الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول النفاذ الوطني

نظام الضمان المطور منصة الدخول sbis hrsd gov sa

ينقل رابط الضمان المطور عن طريق النفاذ المستخدم إلى منصة الدعم والحماية الإجتماعية الجديدة، وبمجرد الدخول في المنصة الالكترونية بنجاح يمكن للمستفيد بدء التقديم بما يتعلق بإرسال نموذج الطلب لاستحقاق المعاش الضماني دعم نقدي يصرف للأسر السعودية متدنية الأجور. وزارة الموارد البشرية المشرفة على إطلاق برنامج الضمان سبق وإن فتحت باب التسجيل في الضمان بما يتعلق بالتقديم على برنامج الضمان بدءا من 20 نوفمبر 2021 الموافق 14/4/1443 هجري وسيستمر التقديم في الضمان المطور حتى يوم الأحد 22 أيار/مايو 2022 الموافق 20/10/1443 هج.

تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور نظام نفاذ

تم وضع مجموعة من الآليات للدخول في الضمان المطور، وبحسب وزارة الموارد البشرية التي أطلقت منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان المطور يمكن لمستفيدي الضمان الجديد إتباع الخطوات التالية من أجل تسجيل الدخول عبر نفاذ في برنامج الضمان المطور على شبكة الأنترنت

التوجه إلى الرابط التالي: sso.hrsd.gov.sa وهو رابط تسجيل الدخول في منصة الدعم والحماية الإجتماعية نفاذ. أدخل إسم المستخدم وكلمة السر المسجلة لدى (أبشر) بكتابتهما في الأجزاء المخصصة لكلاهما. بعد إدخال المستخدم نفس معلوماته لدى نظام أبشر يقوم بالنقر مباشرة فوق الخيار الذي يحمل عبارة تسجيل الدخول وهكذا من خلال ما سبق يمكن تسجيل الدخول في الضمان الاجتماعي عبر النفاذ بثلاثة خطوات الموضحة أعلاه.

“تحديث” رابط الضمان الاجتماعي المطور نفاذ

تم فتح رابط النفاذ الوطني ضمن صفحة مخصصة للدخول في الضمان الاجتماعي المطور عبر وزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالانتقال إلى الرابط المذكور يتم توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ في الضمان، ولابد من عكس المعلومات المطابقة لدى موقع أبشر بما يتعلق باسم المستخدم وكلمة السر لتسجيل الدخول من خلالهما، ويعتبر الرابط المحدث وحده الذي سيضمن تسجيل دخولك.