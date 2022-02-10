أحتساب الراتب على حاسبة الضمان المطور تحديث البيانات وشروط الاستحقاق sso.hrsd.gov.sa

نستعرض معكم اليوم أهم ما يتعلق بالضمان الاجتماعي المطور الجديد، ومنها حاسبة الضمان وكيفية احتساب الدعم وفق عدد التابعين والحد المانع وكذلك طريقة تحدث البيانات على منصة الدعم والحماية الاجتماعية،وشروط استحقاق صرف راتب الضمان المطور، والحالات التي يتم فيها رفض الأهلية لاستحقاق معاش الضمان الجديد، وكيفية الاستعلام عن حالة الطلب الذي تم تسجيله على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان المطور، فجميع ما سبق يُعتبر من أهم الموضوعات والتساؤلات الخاصة بالضمان الاجتماعي الذي تم تعديل شروط استحقاقه وفق المنظومة الجديدة.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور وكيفية أحتساب راتب الضمان

تُعتبر حاسبة الضمان المطور وسيلة يتم من خلالها معرفة المبلغ الذي تستحقه الأسرة التي تم قبول أهليتها لاستحقاق راتب الضمان، وذلك لمن سبق لهم التسجيل على رابط موقع نظام الضمان الاجتماعي المطور.

فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية واستحدث ألية تحت مسمى حاسبة الضمان والتي يمكن من خلالها احتساب قيمة راتب الضمان المطور والفيديو التالي يوضح طريقة وألية حساب راتب الضمان الجديد، حيث يمكن حساب راتب الضمان وفق الخطوات التالية:

يتم حساب الدخل الإجمالي لجميع أفراد الأسرة

يتم احتساب نصف هذا الدخل الخاص بالأسرة.

يضاف إلى نصف الدخل جميع ما بصرف للأسرة من برامج دعم.

تتم المقارنة بين النتائج السابق بالحد الأدنى الذي تم احتسابه للمعاش الشهري حسب عدد أفراد الأسرة الواحدة، وهو كما يلي: 1100 لعائل الأسرة، و500 لكل تابع في الأسرة.

بناء على ما سبق يتم احتساب الحد الأدنى للراتب، وذلك باعتباره مساوي للحد الأدنى الأساسي لاحتساب معاش الفرد الواحد،

بعد ذلك يتم إضافة الزيادة لكل أسرة، على أن لا يزيد مجموع الاستحقاق عن الحد الأدنى الذي تم احتسابه للمعاش، وذلك وفق جدول الحد المانع الذي أقرته وزارة الموارد لبشرية.

طريقة تحديث البيانات مستفيدي الضمان المطور على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

طريقة والية تحديث البيانات لمستفيدي الضمان المطور على رابط موقع منصة الدعم والحماية، حيث نوهت وزارة الموارد البشرية إلى ضرورة تحديث البيانات في حال طرأ أي تغيير في البيانات التي تم تسجيلها سابقاً، وذلك في حال زيادة الدخل عما سبق تسجيله، أو الحصول على فرصة عمل أفضل براتب أعلى، وكذلك في حال زيادة تابع إلى ألأسرة كإضافة مولد جديد، أما عن طريقة تحديث البيانات فتتم وفق الخطوات التالية:

زبارة رابط الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي المطور .

. تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ستفتح لك صفحة بياناتك.

قم بإدخال أو تعديل البيانات الخاصة بك.

تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح والبيانات تشمل “الاسم – اللقب – الحالة الاجتماعية وغيرها”.

اضغط على أيقونة التالي.

أدخل حسابك البنكي عن طريق إضافة رقم الأبيان واسم البنك الذي تم فتح الحساب به

ثم اضغط على التالي.

يمكنك تعديل وتحديث البيانات الخاصة بك كرقم الهاتف الجوال أو محل الإقامة أو أي تغير في الدخل.

الضغط علي التأكيد.

سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك الجوال تُفيد بأنك قمت بتحديث بيناتك بنجاح.

شروط استحقاق راتب الضمان الجديد

زوجة أو أرملة أو مطلقة المواطن السعودي، ولديها إقامة سارية المفعول مع أولادها.

أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

إقامة ساري المفعول لـ “أبناء الأرملة أو المطلقة” من زوج غير سعودي.

الأيتام غير القادرين “عقلياً أو جسدياً” على العمل.

الأرامل والمطلقات الغير قادرين على العمل بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية.

شروط الأهلية وحالات أيقاف راتب الضمان الاجتماعي المطور