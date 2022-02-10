نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة التعليم الأساسي: استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي من أكثر ما يشغل بال الكثير من الطلاب خلال الساعات الحالية، وذلك مع أقتراب موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادية بالمحافظة منذ قليل، وقد وصلت نسبة النجاح بين الطلاب خلال الترم الأول نحو 73.2%، وقد بدأ الكثير من الطلاب في البحث عن رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي من أجل التعرف على درجاتهم بعد فترة كبيرة من القلق عاشها الطلاب، ومن خلال المقال، نقدم لكم رابط استعلام نتيجة ثالثة إعدادي محافظة القاهرة 2022 برقم الجلوس لجميع الطلبة والطالبات بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022

كانت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة قد انتهت منذ فترة، وبعدها بدأ لجان التصحيح بعملها مباشرة عقب انتهاء الامتحانات لسرعة الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، ويذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بلغ نحو 186068 طالبا وطالبة حضر منهم 183066 طالبا وطالبة ونجح 133301، ويجري الآن رفع درجات الطلاب عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة بعدما قام المحافظ باعتماد النتيجة.

رابط بوابة التعليم الأساسي

تعد بوابة نتائج التعليم الأساسي هي الجهة الرسمية للحصول على نتيجة الإعدادية 2022 بمحافظة القاهرة برقم الجلوس، حيث يتم رفع نتائج الطلاب بكافة المراحل الدراسية المختلفة بالمحافظة، وفور الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترول، يقوم الطالب بالدخول عبر البوابة للحصول على النتيجة برقم الجلوس فقط، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلي بوابة التعليم الأساسي

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية

كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة “عرض النتيجة”

وبمجرد إتمام الخطوات السابق ذكرها، سيتم الانتقال إلي صفحة درجات الطالب بالتفاصيل في كل مادة من المواد الدراسية المقررة، وتتمني أسرة موقع “ثقفني” النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات بالشهادة الإعدادية، متمنيين لهم المزيد من النجاح والتوفيق خلال نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية 2022