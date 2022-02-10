كيف أقدم على دعم الإسكان من المؤسسات السعودية

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عمر شويل - جدة كيف أقدم على دعم الإسكان وخصوصًا بعد أن تعددت الجهات التي توفر مساعدات مالية وسكنية إلى المواطنين حاملي جنسية المملكة والحاصلين على بطاقات التنقل، فمن بين الجهات هي مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والأعمال الإنسانية التي تخصصت في تقديم الدعم السكني بالإضافة إلى أن توافر شروط الدعم السكني تؤهلك إلى الدخول إلى رابط وزارة الإسكان تسجيل الدخول للحصول على الدعم، وسوف نوفر لكم آلية سكني تسجيل مستفيد جديد وكذلك كيفية معرفة لائحة مستفيدي الإسكان مؤسسة الوليد للإنسانية 2022.

كيف أقدم على دعم الإسكان

قبل أن تقدم طلب الحصول على الدعم السكني ينبغي أن تختار جهة واحدة فقط وتقوم بالتقديم عليها، حيث أن تعدد التسجيل في الدعم لدى أكثر من جهة قد يعرضك إلى إلغاء الطلب، وبالتالي عدم الحصول على وحدة سكنية، فإن حصلت على جواب كيف أقدم على دعم الإسكان من مؤسسة الوليد فيمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين إلكترونيًا من خلال التالي:

زيارة منصة الوليد للأعمال الإنسانية والخيرية (grants.alwaleedphilanthropies.org).

الانتقال إلى رابط لائحة المستفيدين، وكتابة كافة البيانات.

ثم يليها البحث عن اسمك والمدينة التي حصلت فيها على الدعم السكني.

سكني تسجيل مستفيد جديد

أما التسجيل في سكني للحصول على وحدة سكنية أو أراضي مجانية أيضًا وغيرها من مشروعات الدعم فهي من الخدمات الإلكترونية التي تحصل عليها من خلال منصة سكني التابعة إلى وزارة الإسكان السعودية، وعلى من يرغب في الانضمام إلى برامج الدعم ينبغي اتباع التالي:

زيارة رابط منصة سكني للدعم (sakani.sa).

ثم اختيار تسجيل مستفيد جديد من الصفحة الرئيسية.

اكتب رقم الهوية الوطنية.

وانقر على التحقق لكي تتعرف على الأهلية.

كما يمكن تسجيل الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد.

لا بد أن يكون لديك جميع مستندات التحقق، كما ينبغي كتابة كافة المعلومات المطلوبة أيضًا، وهي معلومات عن الراتب، وعدد أفراد الأسرة، وملء جميع الحقول الفارغة، ثم يرسل الطلب إلى الوزارة، ولكن لن يتم الرد عليك في نفس التوقيت، بل ستحصل الوزارة على وقت كاف من أجل مراجعة الطلب والتأكد من توافر شروط الأهلية كاملة.