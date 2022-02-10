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عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن خطوة يستطيع جميع مستحقي دعم البرنامج الاستفادة منها، فبعد تطوير “برنامج حساب المواطن” تم فلترة المستفيدين؛ للتأكد تمامًا أنهم يستحقون هذا الدعم المقدم لهم شهريًا، بعد أن اُكتشف أن هناك أشخاص حالتهم المادية جيدة، وليس من حقهم الحصول على هذا الدعم، لهذا طلبت الهيئات المختصة من الجميع تقديم ما يثبت رسميًا أحقيتهم في الاستفادة من مرتب حساب المواطن.

الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

أحد المواطنين توجه باستفسار للقائمين على حساب المواطن بأن نتيجة الأهلية ظهرت لديه “مؤهل” فهل سيتم صرف الدعم له، وقد أجابه المسئولون أنه فور ظهور صحة الأهلية، وأن ضوابط البرنامج تنطبق عليه، فسيتم منحه الدعم في الموعد المقرر لشهر فبراير، كما صرح المسئول أنه يمكن للشخص الاستعلام عن المبلغ المستحق له من خلال استخدامه ما يعرف بـ “حاسبة الدعم”.

وقد نوه المسئولون أن نتائج الأهلية هل التي ستحدد من سوف يستمر منح دعم حساب المواطن له، ومن سوف يُستبعد بعد التأكد من عدم أحقيته لهذا الدعم المادي.

طريقة الاستعلام عن نتائج تلك الأهلية

فبيان ذلك يتلخص في الخطوات التالية:

أولا قم بزيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن على شبكة الانترنت.

لتتمكن من تسجيل الدخول، عليك كتابة اسم الأكونت الخاص بك، والمسجل بالفعل في حساب المواطن، ثم اكتب الباسورد.

بعد ذلك اضغط على كلمة “حسابي”.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على “دراسة الأهلية”.

بعد ذلك قم بكتابة رقم هويتك الوطنية في المكان المحدد، وبعدها اضغط على “استعلام”.

إن كنت مستفيد ستظهر لك كلمة “مؤهل”، بينما إن تم استبعادك سيظهر غير مؤهل، مع ذلك سبب استبعادك.

شروط الحصول على أهلية حساب المواطن

أعلنت وزارة “الموارد والتنمية الاجتماعية” معايير الأهلية ليتمكن المواطن من الحصول على دعم حساب المواطن، وتلك الشروط تتلخص في:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون مقيم بشكل كلي داخل السعودية طوال فترة الدعم.

ألا يكون سجين، ولا يعيش في أماكن إيواء الحكومة.

دخله الشهري أقل من 4000 ريال في الشهر.

من المهم مطابقة البيانات المسجلة في حساب المواطن، بكافة الجهات والسجلات الحكومية دون اختلاف.

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن إلكترونية بحتة، لن تذهب لأي جهة حكومية للتأكد من أنك مستحق أو مستبعد في هذا البرنامج، فمن خلال الخطوات السابقة ستتمكن من معرفة ذلك وأنت في جالس في مكانك.