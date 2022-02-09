الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022 فى الاردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردني،تزداد محركات البحث في جوجل عن نتيجة التوجيهى التكميلى في الاردن 2022 حيث انتهت منذ ايام قليلة امتحانات نتيجة التوجيهى التكميلى في الاردن في كافة المحافظات وانتهت المنظومة المسئولة من تصحيح اوراق تلك المرحلة لكل الطلاب ومن المنتظراعلان نتيجة الثانوية العامة في الاردن او ما يسمى نتائج التوجيهى التكميلى في الاردن حيث انتاب العديد من الطلاب القلق حول نتائجهم في تلك المرحلة نظرا لما تمثله من اهمية في الدولة الهاشمية الاردن والان سنرصد لكم موعد الاعلان عن نتيجة التوجيهى التكميلى وطرق الاستعلام عنها من موقع وزارة التربية والتعليم في الاردن .

الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022 فى الاردن

أكد معالي الدكتور وجيه عويس معالي وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الاردني ان نتائج التوجيهي التكميلي سيتم الاعلان عنها بشكل وبصورة الكترونية عبر شبكات الانترنت على مستوى جميع المحافظات الاردنية وذلك فى صباح الغد يوم الخميس الموافق ميلادياً اليوم العاشر من فبراير عليه في العاشرة صباحا بتوقيت الاردن فى كل المحافظات في الاردن ويمكن الان للطلاب الاستعلام عن تلك النتائج في هذا التوقيت عبر الموقع الوزارة الرسمى و من خلال موقع نتائج التوجيهي وسنعرض لكم الان طرق الاستعلام عن نتائج التوجيهى التكميلي عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم في الاردن .

طرق الاستعلام عن نتائج التوجيهى التكميلى في الاردن

يمكن الان للطالب فتح موقع نتائج التوجيهي التكميلي

ومن ثم اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج التوجيهي فى الاردن

ثم البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم المقعد

ومن ثم النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج على الفور

ثم يطبعها الطالب ويتم التوجه بها كمستند رسمى الى الجامعة الراغب في تقديمها من اجل التقدم باوراقه فيها

اعلان نتائج التوجيهى التكميلى عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يتم الاعلان عن نتائج التوجيهى التكميلي في موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى عبر شبكات الانترنت نظرا لانتشار فيرس كوفيد 19 المستجد ويتابعه متحوراته فيرس اوميكرون وفيرس دلتا المستجد وتريد الوزارة التربية والتعليم في الاردن في تقليل الزحام بين الطلاب مما يقلل فرص الاصابة بهذا الفيرس .