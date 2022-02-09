إصابة 20 إثر اندلاع حريق فى مصنع للأوراق النقدية التابع لمصرف فرنسا...

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، بنشوب حريق فى مصنع الأوراق النقدية التابع لمصرف فرنسا المركزى، وذكرت صحيفة " لو باريزيان" الفرنسية، نقلا عن مصادر خاصة، عن إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح طفيفة بسبب الحريق فى مصنع الأوراق النقدية التابع لمصرف فرنسا المركزي في مدينة شاماليير.

ومن جهتها قالت سلطات الطوارئ، إن النيران اشتعلت حوالي الساعة العاشرة صباحًا في المبنى الذي توجد فيه دار الطباعة التابعة لمصرف فرنسا المركزي.

وبحسب السلطات، تم احتواء الحريق خلال ساعات عديدة واقتصرت الخسائر على الماديات دون وجود خسائر في الأرواح.