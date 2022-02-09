كندا أكثر دول مجموعة السبع نموا فى عدد السكان

جدة - نرمين السيد - واصلت كندا فى موقعها كأكثر الدول نموا فى عدد السكان بين دول محموعة السبع الكبرى، على الرغم من الوباء، ويرجع الفضل فى ذلك إلى حد كبير إلى الهجرة، وفقا لبيانات تعداد 2021 الصادرة اليوم الأربعاء.





وتشير أرقام التعداد الصادرة حديثا إلى أن عدد سكان كندا بلغ 36 مليونا و991 ألفا و 9981 شخصا فى ربيع العام الماضى، مع ما يقرب من 27.3 مليون كندى يعيشون فى واحد من 41 مركزا حضريا كبيرا فى البلاد، وهناك ما يقرب من 1.8 مليون شخص يعيشون فى كندا أكثر مما كان عليه قبل خمس سنوات. وفى حين أن النمو السكانى فى كندا يحتل المرتبة الأولى فى مجموعة السبع، فإنه يحتل المرتبة السابعة فى مجموعة العشرين، بعد المملكة العربية السعودية وأستراليا وجنوب إفريقيا وتركيا وإندونيسيا والمكسيك، وهو على قدم المساواة مع الهند.

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