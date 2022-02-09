20 وفاة و15864 إصابة كورونا جديدة

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 20 وفاة و15864 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13320 وفاة و1330107 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 27.34 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.