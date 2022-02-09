نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2022 الصف الثالث الإعدادي الترم الأول جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية عن نتيجة الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات هذه الساعات الحالية على محرك البحث “جوجل”، وقد كثرت الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية عن قرب ظهور نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي نهاية الأسبوع الحالي، وقد صرحت محافظة القاهرة أنه قد تم اعتماد نتائج الطلاب اليوم وأنه سيتم ظهور كافة نتائج الطلاب غداً الخميس على موقع المحافظة إلكترونياً للتسهيل على الطلاب وتوفير وقتهم وجهدهم، وكذلك الأمر في المحافظات الأخرى فقد تم الإنتهاء من أعمال التصحيح لكل المواد وسيتم إتاحة النتيجة للطلاب على المواقع التي حددتها كل محافظة خلال الساعات القليلة القادمة، وسنوفر لكم في على موقعنا رابط الحصول على النتيجة في كل المحافظات حال ظهورها، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رابط الإستعلام عن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات، فتابعونا.

نتيجة الشهادة الإعدادية

يترقب أبنائنا الطلاب ظهور نتيجتهم للصف الثالث الإعدادي بخوف وقلق وكذلك أولياء الأمور، فالمرحلة الإعدادية تُعد من أهم مراحل التعليم التي يمر عليها الطلاب، ولأننا في موقعنا نهتم بأخبار التعليم في مصر سنوضح لكم رابط نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي هنا حال ظهورها، وقد وفرت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي لظهور النتيجة على موقعها الرسمي، فقد قم بالدخول إلى الموقع وادخل رقم جلوسك لتجصل على نتيجتك بشكل إلكتروني.

نتائج الصف الثالث الإعدادي

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بجهد كبير خلال هذا العام الدراسي حيث انها أصرت على استكمال العام الدراسي وعودة الطلاب للمدارس مع الأخذ بكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وقد وفرت موقع رسمي لإعلان نتائج الطلاب عليه بدلاً من ذهاب الطلاب إلى المدارس والإزدحام أمامها، وتأتي هذه الجهود في إطار اهتمام الوزارة بالإعتماد على التكنولوجيا والتقنية الحديثة في العملية التعليمية.

نتيجة محافظة القاهرة

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه قد تم إعتماده لنتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بنسبة ٧٣.٢ % بحضور ١٨٢٠٦٦ طالب وطالبة من أصل ١٨٦٠٦١ طالب، وبالنسبة للصم وضعاف السمع فقد اعتمد نتيجتهم بنسبة نجاح ٩٧.٢% والمكفوفين بنسبة نجاح ٧٤ % ، ومن الجدير بالكر أن البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ستوفر نتائج الطلاب غداً الخميس إلكترونياً برقم الجلوس فقط، فإضغط على الرابط المظلل لمعرفة النتيجة.

وأخيراً قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم ونرجو أن نكون وضحنا لكم كافة المعلومات حول هذا الموضوع الهام حول نتائج الطلاب في المرحلة الإعدادية، ولأي استفسار اترك تعليقك بالأسفل