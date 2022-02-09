نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات على الجوالات في جرير بالسعودية اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات على الجوالات في جرير بالسعودية اليوم - ثقفني
عروض جرير في السعودية، تعد مكتبة جرير واحدة من المكتبات المنتشرة في المملكة العربية السعودية، وحرصت جرير على أن توفر إلى عملائها عروض على مختلف الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمول مع نهاية كل أسبوع ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أقوى عروض جرير في المملكة العربية السعودية.
عروض جرير في السعودية:
توفر جرير عروض قوية على الهواتف في المملكة العربية السعودية وتتبعوا معنا في السطور الآتية أقوى عروض جرير على الهواتف:
- توفر جرير عرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي من الجيل الخامس مع مساحة 128 جيجا بايت متوفرة باللون الأحمر.
- توفر جرير عرض على هاتف تكنو سبارك 6 جو، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفرة باللون الأزرق.
- تقدم جرير عرض على هاتف شاومي ريد نوت 10 أس مع مساحة 12 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
- عرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفرة باللون البنفسجي.
- تقدم جرير عرض على هاتف آبل ايفون 11، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأحمر وذلك الإصدار الجديد.
- يوفر العرض عرض على هاتف آبل أيفون 11، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأسود وذلك هو الإصدار الجديد.
خصومات جرير في المملكة العربية السعودية:
عرض جرير غير متوقفة وليس لها نهاية فتحرص العثيم على أن تلبي كافة متطلبات عملائها وتقدم إليهم كل ما يحتاجون من هواتف وتتبعوا معنا في المقال التالي عروض جرير في المملكة العربية السعودية:
- يحتوي العرض في مكتبة جرير بالسعودية على هاتف هواوي نوفا 9 مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت.
- يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي ايه 72 متوفر باللون الأسود هاتف من الجيل الرابع.
- يشمل العرض في جرير بالسعودية اليوم على هاتف شاومي 11 تي برو مع سعة تخزينية 256 جيجا بايت من الجيل الخامس متوفر باللون الرمادي.
- يشمل العرض على هاتف تكنو كامون 1، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.
- يشمل العرض في جرير على هاتف سامسونج جالكسي اس 21، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.
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