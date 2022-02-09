نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 معدلات القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 معدلات القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث تتواصل محاولات عدد كبير من الطلاب عدد كبير من الطلاب والطالبات من أجل اجراء الاستعلام والكشف عن تلك النتائج التي نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان كيفية الحصول عليها اون لاين من داخل المنزل

موقع معرفة نتائج القبول الموازي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، على ان نتائج القبول الموازي سيتمكن جميع الطلاب والطالبات من الحصول عليها والكشف عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية، على ان الوزارة قد تمكنت من استقبال رغبات جميع الطلاب والطالبات على مستوى شتي المحافظات العراقية، عليه يتزايد معدلات البحث على جوجل من أجل التعرف على الموقع الرسمي الذي سيخصص على أعمال إعلان نتائج الطلاب فى جميع المحافظات العراقية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ضرورة الاعتماد على المواقع المعتمدة الرسمية فقط لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على ان يكون تلك المواقع الرسمية الموثقة هما موقع وزارة التربية والتعليم العراقي او موقع نتائجنا، على ان يبحث عشرات الآلاف من الطلاب على طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعد الاشارة على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع المحافظات العراقية، لذا نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي جاءت بشكل وبصورة الكترونية من أجل حماية الطلاب والطالبات من حدة انتشار فيروس كورونا المستجد التي لاتزال متزايدة الى حد كبير سواء داخل العراق ا وفى شتى انحاء العالم، لتأتي طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عند ادخال سواء اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني

النقر على أيقونة عرض النتائج