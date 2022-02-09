مزايا برنامج تمهير من طاقات وطريقة وأهم شروط التسجيل في البرنامج مدة التدريب. حيث تقدم الحكومة السعودية لمواطنيها داخل المملكة العربية السعودية الكثير من مختلف الخدمات وكذلك صور الدعم. كما تعمل الحكومة جاهدة من أجل تقديم يد العون للمواطن السعودي للإرتقاء بمستوى الحياة المادية وكذلك الاجتماعية لديه. ولذلك فتوفر الحكومة لهم بشكل مستمر مختلف البرامج التي تعمل على خدمة المواطن. كما يأتي برنامج تمهير الذي تقدمه وزارة العمل على رأس مختلف هذه البرامج. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التسجيل بالبرنامج وكذلك مزايا البرنامج والشروط المطلوبة له وكذلك مدة التدريب بالبرنامج. كما ما يمكنك التعرف أيضاً على التسجيل في برنامج نطاقات وزارة العمل 1443 الخطوات والرابط وأهم أهداف البرنامج.

مزايا برنامج تمهير من طاقات

حيث يقدم صندوق التنمية الاجتماعية والموارد البشرية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية واحداً من أهم برامج الدعم والمساعدة للمواطن وهو برنامج تمهير. حيث كان الهدف الأساسي من تقديم هذا البرنامج هو تدريب الشباب من كلا الجنسين لكي يصبحوا قادرين على العمل. ويقدم البرنامج أيضاً العديد من التدريبات التي تمكن الشباب من الإنخراط داخل سوق العمل. كما يضم البرنامج الكثير من المزايا والتي يمكننا عرضها كما يلي:

حيث يوفر البرنامج تأمين أثناء مدة التدريب ضد المخاطر

كما إنه يمكن التسجيل في التدريبات من خلال الإنترنت

يقدم الصندوق شهادة خبرة بعد الانتهاء من التدريب.

كما يوفر أيضاً دعم شهري 3000 ريال سعودي لأصحاب الماجستير، و2000 ريال سعودي لأصحاب الدبلوم.

خطوات التسجيل في البرنامج

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة طاقات ثم الدخول على برامج ومنها خيار برامجنا ثم الدخول على برنامج تمهير وبعد ذلك النقر على خيار تقديم هنا إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم الضغط على خيار إرفاق وإرسال شهادتك الضغط على تأكيد ثم إرسال الموافقة على جميع الشروط والأحكام وأخيراً الضغط على تقديم.

شروط التسجيل في برنامج تمهير

كما هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على التسجيل في برنامج تمهير. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون سعودي الجنسية

كما يشترط عدم عمله بالقطاع الخاص أو القطاع العام

يجب أن تكون أول مرة للتقديم

كما يجب أن يكون حاصل على الدبلوم أو البكالوريوس أو أعلى

يشترط عدم تسجيله أخر ستة أشهر بالتأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية.

مدة تدريب برنامج تمهير من طاقات

فلقد قامت البوابة الوطنية للعمل طاقات بتوضيح أن التدريب داخل برنامج تمهير له مدة محددة. كما يتم تحديد كل مدة حسب ما توضحه كل منشأة بناءاً على العمل. ومن الجدير بالذكر أن لا تقل مدة التدريب عن ثلاثة أشهر وكذلك لا تتخطى الستة أشهر.