منظمة التحرير تعلق الاعتراف بإسرائيل وتوقف التنسيق الأمنى

جدة - نرمين السيد - قرر المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.





جاء قرار المجلس على لسان عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فى ختام اجتماعاته فى مدينة رام الله الواقعة بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال الأحمد إن "المجلس يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، وفى مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من (يونيو) عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان".

وأضاف أن المجلس قرر أيضا "وقف التنسيق الأمنى بأشكاله المختلفة"، وكلف المجلس المركزى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بـ"العمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ قراراته، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطينى".

والمجلس المركزى هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطنى (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخول بصلاحيات المجلس.

وجدد المجلس المركزى الفلسطينى رفضه لـ "السلام الاقتصادى مع إسرائيل، أو مشروع تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التى تطرح كبديل عن السلام الشامل والعادل".

كما جدد المجلس التأكيد على مبادرة الرئيس الفلسطينى محمود عباس لـ"عملية السلام"، والتى دعا فيها إلى عقد مؤتمر دولى للسلام على أساس القانون الدولى والشرعية الدولية، ويكون له كامل الصلاحيات. كما جدد رفضه لرعاية الولايات المتحدة بشكل منفرد أى مفاوضات مع الجانب الإسرائيلى.

وكرر المجلس المركزى الفلسطينى الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تلتزم بقرارات الشرعية الدولية والبرنامج الوطنى الفلسطينى.

وتعانى الساحة الفلسطينية من انقسام سياسى وجغرافى، منذ عام 2007 حيث تسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة.

ويشار إلى أن 4 فصائل فلسطينية من داخل منظمة التحرير، شاركت فى اجتماعات المجلس المركزى وهى "الجبهة الشعبية"، و"حزب المبادرة الوطنية" و"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" و"طلائع حزب التحرير الشعبية"، مبررة ذلك بأن الدعوة للاجتماعات تمت "دون توافق وطنى".

وانتقدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامى" عقد اجتماعات المجلس المركزى، كما اتهمت فصائل فلسطينية حركة "فتح" بـ"التفرد" بقيادة الشعب الفلسطينى وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلى، وهو ما تنفيه الحركة.