العدل الدولية تلزم أوغندا بدفع 325 مليون دولار كتعويض للكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وكانت كينشاسا قد طالبت بأكثر من 11 مليار دولار، وهو مبلغ وصفته أوغندا بأنه باهظ، وقالت قاضية محكمة العدل الدولية، جوان دونوجيو، إن محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة فى الأمم المتحدة، وجدت أن أوغندا يجب أن تدفع لجمهورية الكونغو الديمقراطية 225 مليون دولار عن الخسائر فى الأرواح، و40 مليون دولار عن الأضرار التى لحقت بالممتلكات، و60 مليون دولار عن الأضرار التى لحقت بالموارد الطبيعية. وفقا لموقع أول أفريكا الجنوب أفريقى.
وحددت المحكمة إجمالى المبلغ بـ 325 مليون دولار يسدد على خمسة أقساط سنوية حتى عام 2026. والحكم غير قابل للاستئناف.
وتعود القضية لعدة سنوات مضت، ففى عام 2005 أصدر القضاة حكما بأن أوغندا انتهكت القانون الدولى بارتكاب القتل والعنف الجنسى وتجنيد الأطفال وتشريد السكان.
واحتلت أوغندا خلال الصراع أجزاء من مقاطعة إيتورى شمال شرق الكونغو ودعمت المليشيات المسلحة.
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