نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر sbis.hrsd.gov.sa الضمان الاجتماعي المطور دخول نفاذ sso.hrsd.gov.sa أهلية رجب 1443 في المقال التالي
الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحدة ورابط الضمان المطور الجديد حيث قامت وزارة التنمية الاجتماعية المتحدة مع الموارد البشرية بتحديث منظومة التسجيل والدعم فيها، وذلك بعد قرارات عليا بتطوير منظومة التسجيل والدعم ورفع الحد الأدنى لمستفيدي الضمان لتعم أعداد أشمل من الشعب السعودي ويتم إرفاقها بالتدريب والتأهيل للعاطلين عن العمل ليتم تأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة لهم والتنافس على فرص في سوق العمل.
sbis.hrsd.gov.sa الضمان الاجتماعي المطور دخول نفاذ sso.hrsd.gov.sa أهلية رجب 1443
|عدد الأفراد
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
قامت وزارة الموارد بفتح باب التسجيل بالضمان المطور في نوفمبر 2021 لغير القادرين وأصحاب الدخل الشهري المنخفض وكذلك العاطلين، وتم شمول فئات المطلقات والأرامل والمهجورات بمنظومة جديدة للاحتساب وتقديم الدعم، وقامت الوزارة باستثناء برامج التأهيل الشامل للمعاقين والأيتام وكبار السن من التطوير بالبرنامج الجديد، وبدأت الوزارة في استقبال تحديث البيانات والتسجيلات لراغبي الحصول على الدعم المخصص منها لأول مرة، وتم تسلم الراتب الأول لمقبولي ومؤهلي الضمان في يناير 2022، باليوم الأول من جمادي الآخرة، ويستمر الاستعلام عن المقبولين لتسلم راتب فبراير 2022.
موعد تأهيل المرحلة الثالثة من الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa الضمان الاجتماعي المطور دخول نفاذ sso.hrsd.gov.sa أهلية رجب 1443
تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال طلبات التسجيل حتى مايو 2022، بينما تستمر في مراجعة بيانات المسجلين بالنظام المطور الجديد للإعلان عن أهلية المرحلة الثالثة، حيث أعلنت أنها تعتزم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف النقال للمسجلين تفيد بالقبول او بالرفض خلال أيام قليلة، على أن يتم تسلم المقبولين بالمعاش لراتبهم الأول في 20 فبراير 2022,
|خطوات الاستعلام عن رصيد الضمان
|كيفية التسجيل برابط الضمان المطور
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ويعتبر الضمان الاجتماعي المطور من المنظومات الاجتماعية الأشهر في دول الخليج، حيث يعتبر برنامج دعم وتنمية شامل لكافة فئات المحتاجين، وكان التطوير الملفت فيه هو شموله ببرامج الـاهيل والتدريب لتوفير فرص العمل وعدم اعتماد العاطلين طوال العمر على راتب الضمان.
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