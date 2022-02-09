عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

قامت وزارة الموارد بفتح باب التسجيل بالضمان المطور في نوفمبر 2021 لغير القادرين وأصحاب الدخل الشهري المنخفض وكذلك العاطلين، وتم شمول فئات المطلقات والأرامل والمهجورات بمنظومة جديدة للاحتساب وتقديم الدعم، وقامت الوزارة باستثناء برامج التأهيل الشامل للمعاقين والأيتام وكبار السن من التطوير بالبرنامج الجديد، وبدأت الوزارة في استقبال تحديث البيانات والتسجيلات لراغبي الحصول على الدعم المخصص منها لأول مرة، وتم تسلم الراتب الأول لمقبولي ومؤهلي الضمان في يناير 2022، باليوم الأول من جمادي الآخرة، ويستمر الاستعلام عن المقبولين لتسلم راتب فبراير 2022.

موعد تأهيل المرحلة الثالثة من الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa الضمان الاجتماعي المطور دخول نفاذ sso.hrsd.gov.sa أهلية رجب 1443

تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال طلبات التسجيل حتى مايو 2022، بينما تستمر في مراجعة بيانات المسجلين بالنظام المطور الجديد للإعلان عن أهلية المرحلة الثالثة، حيث أعلنت أنها تعتزم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف النقال للمسجلين تفيد بالقبول او بالرفض خلال أيام قليلة، على أن يتم تسلم المقبولين بالمعاش لراتبهم الأول في 20 فبراير 2022,