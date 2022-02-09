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عمر شويل - جدة طريقة فتح الايفون إذا نسيت رمز القفل بدون كمبيوتر ، مع وجود العديد من الحسابات على العديد من المنصات المختلفة هذه الأيام ، من الطبيعي ألا نتذكرها جميعًا. يحدث الشيء نفسه لهواتفنا الذكية ، لذلك لا تقلق إذا نسيت رمز قفل iPhone ولا تعرف ماذا تفعل.

في هذه المقالة ، سنشرح كيفية فتح جهاز iPhone الخاص بك إذا نسيت رمز القفل بدون جهاز كمبيوتر. في هذه الطريقة ، سنستخدم أحد الحلول التي تقدمها Tenorshare ، وهي شركة معروفة تقدم تطبيقات رائعة ومثيرة للاهتمام في إدارة أجهزة الهاتف الذكي ، ولديهم تطبيق يسمى 4uKey يعمل بشكل جيد ويزودنا بالمهام التي نحتاجها.

طريقة فتح الايفون إذا نسيت رمز القفل بدون كمبيوتر

إذا نسيت رمز قفل جهاز iPhone الخاص بك وكان جهازك مغلقًا ، فسيمنحك هذا البرنامج الطريقة الوحيدة لإلغاء قفل جهاز iPhone الخاص بك دون الحاجة إلى اتباع الخطوات لكتابة معرف Apple الخاص بك ، وهو أحد أفضل الطرق ، ليس إذا لم تفعل ذلك. لديك جهاز كمبيوتر إذا نسيت رمز القفل ، فيرجى فتح جهاز iPhone الخاص بك:

أولاً ، يجب عليك تنزيل 4uKey .

افتح 4uKey على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

قم بتوصيل جهاز iPhone بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل.

انقر فوق فتح رمز الحماية المعروض في التطبيق. انقر فوق “ابدأ”.

طريقة فتح الايفون المقفل

أداة أخرى يمكن أن تساعدك في استعادة الملفات من iPhone إذا نسيت رمز القفل وهي EaseUS MobiMover. هذا تطبيق آخر قوي للغاية ، كما هو مكتوب على موقعه على الويب ، يحتوي على العديد من الأدوات لمساعدتك في فتح قفل جهاز iPhone الخاص بك إذا نسيت رمز القفل الخاص بك. بعض هذه الأدوات مجانية ، ولكن مع الإصدار المدفوع ، يمكنك الحصول على جميع الخيارات التي تحتاجها لمساعدتك في إلغاء قفل جهاز iPhone الخاص بك إذا نسيت رمز القفل الخاص بك بدون جهاز كمبيوتر.

هناك عدة طرق لإلغاء قفل iPhone دون إدخال رمز مرور ، ولكن ربما تكون أسهل طريقة هي استخدام iTunes. لذلك إذا كان لديك جهاز كمبيوتر مثبت عليه هذا البرنامج.

كيفية فتح قفل iPhone