سفير كوريا الجنوبية يزور معبد فيلة بأسوان ويبدى إعجابه بالحضارة المصرية

وأوضح الأثرى الدكتور عبد المنعم سعيد، فى بيان أن مسئولى منطقة آثار أسوان، رافقوا الضيف الكورى، والذى أبدى أعجابه الكبير بالحضارة المصرية القديمة، وأكد أنه سيزور أسوان العديد من المرات خلال الفترة القادمة نظرا لإعجابه الشديد بهذه البقعة الساحرة.
وأشار مدير منطقة آثار أسوان والنوبة، إلى أن الأثرى شاذلى على مدير آثار أسوان، قدم شرحا عن تاريخ معبد فيلة ومراحل بناءه وإنقاذه من الغرق ضمن إنقاذ آثار النوبة القديمة إبان إنشاء مشروع السد العالى، بجانب أنه قدم للضيف الكورى كذلك شرحا لديانة المعبد، وقال عبد المنعم سعيد، إن السفير الكورى، زار أيضا المسلة الناقصة.
ووجه مدير منطقة آثار أسوان والنوبة، الدعوة للسائحين الكوريين بزيارة مصر وخاصة المواقع الأثرية والسياحية بمحافظة أسوان، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان يوم 22 فبراير، فى ظل تطبيق الدولة المصرية لكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن محافظ أسوان أشرف عطية، التقى أمس الثلاثاء السفير الكورى الجنوبى هونج جين ووك، فى مستهل زيارته للمحافظة، وبحث الجانبين أوجه التعاون المشترك فى كافة المجالات، وخاصة العمل على جذب الاستثمارات الكورية فى أسوان فى ظل توافر المقومات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، بالإضافة إلى أنه مخطط إنشاء منطقة لوجستية للتجارة العالمية لتكون قاعدة انطلاق نحو الأسواق الإفريقية من خلال شبكة الطرق والموانئ البرية والنهرية.
ورحب أشرف عطية محافظ أسوان، بزيادة معدلات حركة السياحة الكورية وعودتها إلى طبيعتها، وخاصة أن أسوان تعتبر إحدى أهم المشاتى والمقاصد السياحية، بجانب التنوع فى الأنماط السياحية سواء كانت أثرية أو علاجية أو بيئية أو نيلية أو سفارى وصيد، وتمتعها بالطقس الدافئ المعتدل، فضلاً عن تفرد أهلها بالطيبة وحسن استقبال ضيوفهم.
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