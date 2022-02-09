جدة - نرمين السيد - ونزح عشرات الآلاف جراء الإعصار "باتسيراى" الذى ضرب مدغشقر، ووصل إلى البر فى مانانجارى ليل السبت كـ"إعصار استوائى شديد" صاحبته رياح بلغت سرعتها 165 كلم فى الساعة فيما أكد المكتب الوطنى للأرصاد، الذى حذر من "أضرار كبيرة وواسعة"، أن "قوة باتيسراى تراجعت".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار باتسيراى بمدغشقر إلى 92 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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