غدا.. مجلس السلم الإفريقى يبحث مستجدات الأوضاع فى غينيا

جدة - نرمين السيد - يناقش مجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقى، غدا الخميس، مستجدات الأوضاع فى غينيا، برئاسة مفوض الاتحاد الأفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير أديوى بانكول.





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