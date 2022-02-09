اعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف أن هجوم "داعش" الأخير على سجن في الحسكة شمال شرقي سوريا، مؤشر خطير على عودة التنظيم الذي لا يزال يملك موارد مالية مهمة، تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
وقال فورونكوف إن تنظيمي داعش والقاعدة المتطرفين ما زالا يشكلان خطرا على الأمن الدولي، مشيرا إلى أن "محاربة هؤلاء المتطرفين عسكريا ليست كافية، بل من الضروري أخذ تدابير وقائية للحد من خطرهم".
وحذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من استمرار "داعش" في القيام بحملات لتجنيد عناصر إرهابية جديدة.
وأضاف المسؤول الدولي أن التنظيم الإرهابي "يشكل خطرا حقيقيا في عدة بلدان إفريقية"، مشيرا إلى أن تجنيد الارهابيين عبر الإنترنت يشكل "أكبر الهواجس لدينا".
وتابع فورنكوف: "تنظيم داعش فقد قوته في منطقة شمال إفريقيا بفضل جهود السلطات في هذه المنطقة".
وتأتي هذه التحذيرات فيما كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنظيم "داعش"، أن الاحتياطات الحالية لتنظيم داعش تتراوح ما بين 25 مليون دولار و50 مليون دولار، معظمها يوجد في العراق.
وفي المنحى نفسه، قال المدير التنفيذي بالإنابة للجنة مكافحة الإرهاب وايكسيونغ تشين، إن تجفيف الموارد المالية لتنظيم داعش يبقى أولوية أمام المجتمع الدولي.
وتحذر تقارير دولية من فلول تنظيم "داعش" في كل من العراق وسوريا، وسط مخاوف من إمكانية أن تجمع نفسها مرة أخرى وتشن هجمات على غرار ما حدث في سجن غويران في الحسكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رصيده المالي لا يزال وفيرا.. الأمم المتحدة تحذر من عودة داعش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.