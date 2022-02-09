عاجل- إصابة ملكة الدنمارك بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر البلاط الملكى - فى بيان أورده موقع "ذا لوكال" الدنماركى - أن الملكة البالغة من العمر "81 عامًا"، ثُبتت إصابتها بفيروس كورونا بعد ساعات فقط من حضورها افتتاح معرض ملكى كبير أمس الثلاثاء.
وأشار البيان إلى أن الملكة ألغت عطلتها المخطط لها فى النرويج والتى كانت من المقرر أن تبدأ، اليوم الأربعاء، مُضيفًا أنها تخضع حاليًا للحجر الصحى فى جناح فى قصر أمايلنبور فى كوبنهاجن.
يُذكر أنه تم رفع جميع قيود فيروس "كورونا" فى الدنمارك منذ الأول من شهر فبراير الجارى، ولم يعد يُنظر إلى الفيروس على أنه مرض خطير اجتماعيًا.
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